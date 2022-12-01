25 yaşındaki hemşire evinde ölü bulundu

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakımı ünitesinde görevli hemşire Şevval Gazel Bulut (25), Adana´daki ailesini ziyarete gitmek için önceki akşam bilet aldı.

DHA'da yer alan habere göre dün yola çıkacak olan Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi. Bunun üzerine aile, genç hemşirenin arkadaşlarını aradı. Dün öğle saatlerinde eve giden arkadaşları, Şevval Gazel Bulut kapıyı açmayınca çilingir çağırdı.

Çilingire kapıyı açtıran arkadaşları, içeri girdiklerinde Bulut´u hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi, Şevval Gazel Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

Şevval Gazel Bulut'un Adana'da toprağa verileceği belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.