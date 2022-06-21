Evim şirketleri denetleniyor mu: 'Kanun gücünü arkasına alan şirketler kimseyi takmıyor'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yüz binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle Evim şirketlerine üye olup mağduriyet yaşadıklarını açıkladı.

Mahmut Şahin, "Şu anda yüz binlerce insan bu sisteme üye ve oraya paralar ödüyorlar. Kanun çıkmadan önce evim şirketleri tüketiciye biraz şirin gözükmeye çalışıyor, bir güven tesis etmeye çalışıyorlardı. Fakat bir kanun çıktı yakın bir zamanda. Bu kanun, bu şirketleri adeta bankalaştırdı, müthiş bir güç verdi. Bu gücü alan evim şirketleri şuanda hiç kimseyi takmıyor. Tabi bu arada mağduriyetler yaşanıyor" dedi.

'Kanun gücünü arkasına alan şirketler, kimseyi takmaz oldu'

Mahmut Şahin açıklamaları şöyle:

"O kadar güzel sistem kurulmuş ki; bir organizasyon var 50 bin liraya kadar bedel alınıyor. Sonra yıllarca insanlardan kampanyalar yapılarak paralar toplanıyor, sonra o paralar TL üzerinden insanlara geri veriliyor. Burada bir iddia var; kampanya var çekiliş yapılıyor 'çekilişte kim çıkmışsa o alıyor bedeli' diyorlar. 60, 90, 100 kişilik kampanyalar var. Diyelim ki ben 60 kişiliğe üye oldum, benden başka 59 kişi daha var. '59 kişiyi bize söyleyin' dediğimizde 'Hayır, söyleyemeyiz' diyorlar. 'Niye' diye sorduğumuzda kişisel verilerin korunması kanunu var. Ama ben diyorum ki o 59 kişi yok. Buraları kim denetliyor? Veya çekiliş yapılıyor ya, 100 binlerce insan bu şirketlere üye. Bu çekilişlerde hiçbir Allah'ın kuluna 1. ay çıkmaz mı? Hep 24, 28, 30, 40. O çekilişleri kim denetliyor? Çekilişteki kişilerin gerçek olup olmadığına bakılıyor mu? O kişiler acaba bütün kampanyalarda var mı? Şu anda bu kanun gücünü arkasına alan şirketler, kimseyi takmaz oldu. Tüketiciye ödediği bedeli geri verip organizasyon bedelini alıp yıllarca kullanarak kâr ediyorlar. Tüketicilere cayma hakkı bildirimi yapılmıyor. '14 gün içerisinde caymazsan hakkını kaybedersin' diyerek yalan söyleniyor. Hiçbir sözleşme de usulüne uygun yapılmıyor."

'Sözleşmeler teslim edilmediği sürece cayma hakkınız 14 gün değil'

Mağduriyet yaşayan vatandaşların Tüketiciler Birliği'ne başvurmalarını da isteyen Şahin, "Bütün tüketicilere çağrımız yapılan sözleşmeler size teslim edilmediği sürece, orada cayma ile ilgili bilgiler bulunmadığı sürece cayma hakkınız 14 gün değildir. Tüketiciler Birliği'ne Türkiye'nin 81 ilinden ulaşabilirsiniz. Organizasyon bedeli de dahil hepsini geri alır, sözleşmeyi iptal ettiririz. Diyelim ki bütün şartlar tamamiyle uygun, tüketici vazgeçti ve bir bedel kesilecek. O bedel de kaldığı ay kadardır. Yetkililere sesleniyoruz, kanunda bir takım değişiklikler yapılacaksa mutlaka halkın içinden olan bizlere sorun" diye konuştu. (İHA)