Evi zarar gördüğü için çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşine emanet eden kadın darp edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremde evi zarar gördüğü için ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi İsmail K.'ye çocuklarını emanet eden Şiraz K., çocuklarını görmek isteyince İsmail K. tarafından darp edildi.

DHA'nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Şiraz K., velayeti kendisinde olan çocuklarını evi zarar gördüğü için iki gün önce ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi İsmail K.'ye emanet etti. İddiaya göre, oyun oynarken başından yaralandığını öğrendiği oğlu Yakup ve kızı Zöhre'yi görmek isteyen Şiraz K., İsmail K.'nin Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki evine gitti.

İsmail K., Şiraz K.'nin çocuklarını görmesi için izin vermeyince tartışma yaşandı. İsmail K. tartışmanın ilerleyen anlarında Şiraz K.'yi darp etti. Polis merkezine giden Şiraz K., boşanma aşamasındaki eşinden şikâyetçi oldu.