'Evi daha az ısıtın' diyen bakandan doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki “2023’e Doğru Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye” Konferansına katıldı.

Bakan Dönmez, "Yerli doğalgazda hedefimiz belli. 2023’e gazın ilk fazını sisteme vereceğiz" dedi.

"Önümüzdeki yılın ortalarında Karadeniz'in tabanına doğalgaz için boru serip, ilk kaynağı vuracağız" diyen bakan, "İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan, günde yaklaşık 10 milyon m3 doğalgaz taşımayı hedefliyoruz. İkinci fazda artan kuyu miktarıyla birlikte karaya aktarılan doğalgaz miktarı günde yaklaşık 40 milyon m3’e kadar çıkacak" şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaza gelen zamlar için ‘tasarruf' tavsiyesinde bulunmuş, "Evi daha az ısıtın" demişti. Bakanın sözleri tepki çekmişti.