Evde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin babası tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Bodrum’a bağlı Mazı köyünde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, dün sabah saatlerinde annesi T.S. tarafından yatağında ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, herhangi bir sağlık bulunmayan Sakallıoğlu’nun boynunda kızarıklar olduğunu tespit etti. Sakallıoğlu’nun cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside, genç kızın boynunda kırıklar olduğu belirlendi.

Bunun üzerine genç kızın babası M.H.S. ve annesi T.S. jandarma tarafından gözaltına alındı. Anne T.S.’nin burada yapılan sorgusunun ardından serbest bırakıldığı, baba M.H.S.’nin ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Gamze Sakallıoğlu’nun ağabeyi Mefar Sakallıoğlu, “Büyük şok ve üzüntü içerisindeyiz. Kız kardeşimin cenazesi biraz önce aldık, defnetmek için köye götürüyoruz. Bu arada babam jandarmalar tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Otopsi sonucunun 3-4 ayda geleceğini ve kesin ölüm sonucunun o zaman belirleneceğini söylediler. Hem şaşkın hem acılı ve üzüntülüyüz. Yargı kız kardeşimin ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi” dedi. (ANKA)