Gaziantep'de kadın cinayeti: Eşini av tüfeğiyle öldürdü

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Kocatepe Mahallesi'nde öğle saatlerinden sonra meydana geldi. Evdeki av tüfeğini alan Ökkeş Palamut, eşi Dilan Palamut'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Palamut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

'Eşim intihar etti' dedi

Yaşanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, eşini öldürmediğini belirterek üzerine atılı suçlamayı reddederek ifadesinde eşinin intihar ettiğini ileri sürdü.

Jandarma ekipleri iki çocuk annesinin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)