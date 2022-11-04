Ev sahibinin yapmak istediği fahiş zammı açıkladı, tweeti silmek zorunda kaldı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de rol alan oyuncu Metin Pıhlıs, yaşadığı evin kirasına ev sahibi tarafından yapılmak istenen fahiş zam hakkında paylaşımda bulundu.

52 yıllık bir binada oturduğunu belirten Pıhlıs, ev sahibinin 3 bin 750 TL olan ev kirasını 12 bin 500 TL'ye yükseltmek istediğini belirtti. Pıhlıs paylaşımında "Ev sahibim 3 bin 750 lira olan kirayı 12 bin 500 kira yapmak istiyor, bu arada bina 52 yıllık" ifadelerini kullandı.

Pıhlıs'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, paylaşım hakkındaki tartışmaların ardından Pıhlıs paylaşımını sildi.

Paylaşımını silen Pıhlıs, konuya dair "Kira meselesi ile ilgili olan tiviti sildim. Destek ve köstek mesajı atan herkese teşekkürler. Tivitin altında kavgalar dövüşler onlar bunlar her şey oldu. Benim sayfamda bu kadar gerginlik yeter. Daha güzel, daha mutlu günlerde görüşmek dileğiyle" açıklamasında bulundu.