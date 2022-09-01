Ev sahibi 'akrabam gelecek' dedi, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı evden çıkardı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yüzde 25'lik yasal kira zammını az bulan Afgan ev sahibi ile anlaşamayınca İstanbul'daki dairesini boşalttı.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre, Uysal'ın büyük kızı Berrin, geçen yıl İstanbul'da bir liseyi kazanınca annesi Hatice Uysal ile birlikte İstanbul'a taşındı ve Zeytinburnu'nda bir ev kiraladılar. Uysal, ev sahibi ile TÜİK'in yıllık ortalama kira artışları konusunda anlaştı. Ancak bu yıl kiralara yüzde 25'den fazla zam yapılamayacağı kararının ardından ev sahibinin tutumu değişti.

Yüzde 25 zammı az bulan ev sahibi, Uysal'ın evden çıkmasını isteyerek, "Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım" dedi. Uysal, gerekçeyi inandırıcı bulmasa da itiraz etmedi, aynı sitede başka bir kiralık daire tuttu. Uysal, "Konut sorunu herkesin başında bir dert. Bizim ev sahibi de ‘Almanya'dan oğlum gelecek' misali Afganistan'dan akrabalarının geleceğini söyleyip tahliye istedi, biz de taşınıyoruz'' dedi.

Yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı

Haziran 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak kira artışları, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek. Bir önceki kira yılının Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim oranının 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25’in altında kalması halinde ise kira artışlarında bu değişim oranı geçerli olacak.

Düzenleme, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmeleri için de geçerli olacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.