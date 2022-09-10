'Ev alın' çağrısında bulunan Kurum: Bu zihniyet gençliğe güvenmediği için...

Aksaray'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi kapsamında gençlere yaptığı ev alma çağrısını eleştirenlere dair açıklamada bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in sosyal konut eleştirilerine ilişkin konuşan Kurum, “Türkiye’de her şey değişir ancak CHP zihniyeti değişmez” dedi.

Özel'in konuya dair konuşması şöyle:

“Bizi hep haklı çıkarıyorlar. Sevgili gençler, bugün biz bu projeyi açıklıyoruz. Diyoruz ki; ‘Gençlerimiz ev sahibi olsunlar ve asgari ücretli çalışan vatandaşlarımız ev sahibi olsunlar. Cumhuriyet tarihinin yapılmış, yapılacak en büyük sosyal konut projesini yapalım’ diyoruz ancak CHP zihniyeti çıkıp diyor ki; ‘Gençler nasıl ev sahibi olacak?’ Tabii bu zihniyet gençlere, gençliğe ve gençliğin geleceğine güvenmediği için ev sahibi olabileceğine de inanmıyor. Ev sahibi olabilecek bir projeyi de eleştirmeye kalkıyor. Sayın Özgür Özel, bu projeden gençlerin ev alamayacağından bahsediyor. Onlar tabi genelde çeşme ve musluk açmakla meşgul oldukları için bunları hayal bile edemiyorlar. Bu projelerin nasıl yapılabileceğini hayal edemezler, onların ufakları maalesef yetmez. CHP’de zihniyetine de diyoruz ki; bizi izlemeye devam edin. 13 Eylül’deki kampanyamızı sabırla bekleyin. Sayın Özgür Özel, projede detayları göreceksiniz, gençler nasıl ev sahibi oluyor, olabilirmiş siz de orada öğrenebileceksiniz. Şurada az kaldı, 4 gün daha sabrederseniz tüm detayları Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.”