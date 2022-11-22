Eurovision'un oylama sistemi değişiyor

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision Şarkı Yarışması'nın oylama sisteminde değişikliğe gideceğini açıkladı. Yarışma için yalnızca katılan ülkelerin değil, bütün dünyanın oy vermesinin amaçlandığı bildirildi.

Euronews'in haberine göre; 2023 yılından itibaren düzenlenecek olan yarışmalarda, yarı finale kalacak olan yarışmacılar yalnızca katılımcı ülkelerin değil, bütün dünyanın oy vereceği bir sistemle belirlenecek. Finalde ise kazananın belirlenmesinde profesyonel jüri görev yapmaya devam edecek.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan EBU, şu ifadeleri kullandı:

İzleyicilerin gücü: Yarı finale kalacak ülkeleri yalnızca izleyiciler belirleyecek

Jüriler hala finalde oy kullanacak: Jüri oyları küresel izleyiciden gelen oylarla birlikte yarışma sonucunu belirleyecek

Dünyaya açılma: Yarışmaya katılmayan ülkelerdeki izleyiciler de çevrimiçi oy kullanabilecek

Açıklamada oylamanın çevrimiçi platformlar üzerinden yapılacağı ve bu oyların yarı finale kadar yapılacak üç canlı şovda da katılımcı ülkelerle eşit ağırlığa sahip olacağı belirtildi.

Eurovision Şarkı Yarışması İcra Denetmeni Martin Österdahl, "Bu değişiklikler dünyanın en büyük müzik etkinliğinde gücü izleyiciye vererek şovun geniş popülerliğini dikkate alıyor" değerlendirmesinde bulundu.