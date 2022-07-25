Eurovision yarışmasının gelecek sene düzenleneceği yer belli oldu

İngiltere gelecek seneki Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmak için Ukrayna ve organizasyon yetkilileriyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

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Ukraynalı grup Kalush Orchestra'nın birinci geldiği Eurovision Şarkı Yarışması, gelecek yıl normal şartlar altında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılması gerekirken Rusya'nın operasyonu nedeniyle İngiltere'de düzenleneceği açıklandı.

İngiltere görüşmelerde uzlaşıya varıldığını ve gelecek yıl organizasyona kendilerinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın yarışmayı kazanması sonrasında "Ukrayna gelecek yıl Eurovision'a ev sahipliği yapacak! Tarihimizde üçüncü kez" demişti.

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