Eurovision’a İsrail tepkisi büyüyor: 1100’ü aşkın müzisyen boykot çağrısı yaptı

Avrupa Yayın Birliği’nin düzenlediği ve her yıl televizyonlardan canlı yayınlanan Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl da İsrail’in katılımı nedeniyle tartışmaların odağında.

“Soykırım İçin Müzik Yok” kampanyası tarafından yayınlanan açık mektupta, “Bu mayısta milyonlarca insanın 70. Eurovision Şarkı Yarışması’nı izlemesi bekleniyor. Üçüncü yıl üst üste, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma rağmen sahnede kutlandığını görecekler” denildi.

Mektupta, “Müzisyenler ve kültür emekçileri olarak Eurovision’un, Filistinlilere karşı yürütülen soykırımı, kuşatmayı ve acımasız askeri işgali aklamak ve normalleştirmek için kullanılmasını reddediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Tanınmış isimler imzacılar arasında

Açık mektuba imza atanlar arasında Brian Eno, Massive Attack, Sigur Rós, Idles, Mogwai, Macklemore, Kneecap, Primal Scream, Hot Chip ve Of Monsters and Men gibi isimler bulunuyor.

Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters ile eski Eurovision birincileri Emmelie de Forest ve Charlie McGettigan da çağrıya destek verenler arasında yer aldı.

Bazı yayıncılar geri adım sinyali verdi

Kampanya, İsrail’in yarışmaya dahil edilmesine tepki gösteren ya da boykot tehdidinde bulunan İspanya, İrlanda, İzlanda, Slovenya ve Hollanda’daki ulusal yayıncıları da övdü.

Buna karşılık BBC, İsrail’in yarışmaya katılmasına izin verilmesi kararını destekledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise İsrail’in dışlanması halinde Berlin’in yarışmadan çekilmesini destekleyeceğini söyleyerek kampanyayı hedef aldı.

'Rusya’ya yasak, İsrail’e serbest'

Mektupta organizatörlerin açık bir çifte standart uyguladığı da kaydedildi. Rusya 2022’de Ukrayna savaşının başlamasının ardından süresiz biçimde yarışmadan men edilirken, İsrail’in yarışmada tutulması siyasi ikiyüzlülük olarak değerlendirildi.

Yarışma yıllardır siyasi ve ideolojik tartışmaların odağında

Eurovision, uzun süredir kendisini “apolitik” bir gösteri olarak pazarlasa da savaş, kimlik siyaseti ve kültürel yönelimler üzerinden sık sık tartışmaların merkezine yerleşiyor.

2014’te Avusturyalı drag performans sanatçısı Conchita Wurst’ün yarışmayı kazanmasının ardından organizasyon, özellikle LGBT temsili ve sahne performansları üzerinden daha da yoğun tartışmalara konu olmuştu.

Yarışma uzun zamandır oylamaların müzikal nitelikten çok siyasi ittifaklar, kültürel yakınlıklar ve tarihsel ilişkiler üzerinden şekillendiği için tepki görüyor.