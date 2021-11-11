Euronews 'Atatürk' paylaşımı nedeniyle özür diledi

Euronews Türkçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde geçirdiği hastalıklar üzerine bir haber yayımlamış, haberin paylaşımında "alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti" demişti.
Söz konusu paylaşımı gelen tepkilerin ardından kaldıran Euronews Türkçe, bir özür açıklaması yayımladı.
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca geçirdiği hastalıkları konu alan haberimiz, 83. ölüm yıl dönümünde, sosyal medyada maksadı aşan ifadeler ile paylaşılmıştır" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Söz konusu haberin, Atatürk'e saygısızlık anlamına gelebilecek biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır.
euronews Türkçe olarak, ölümünün 83. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.
Özür dileriz."