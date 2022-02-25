EuroLeague'de Rus takımları için karar

THY EuroLeague yönetimi, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahalarda oynanacağını duyurdu.

EuroLeague resmi internet sayfasından yapılan açıklamada "18 takımın ortak kararıdır" denildi. Rusya'da oynanması planlanan tüm müsabakaların geçici olarak Rusya toprakları dışındaki yerlerde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada "Euroleague, Ukrayna'da yaşanan her türlü savaş olayını şiddetle kınıyor" ifadelerine de yer verildi.

Turkish Airlines EuroLeague'de bu sezon üç Rus takımı, CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg mücadele ediyordu. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Barcelona, Zenit maçı için St Petersburg'a gitmeme kararı almıştı.