Euroleague Oyuncular Birliği’nin Anadolu Efes’e açtığı 'Simon davası' sonuçlandı

Anadolu Efes'in kısa bir süre önce oyuncusu Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon ile mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuya müdahil olan Euroleague Oyuncular Kurulu, olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşımış ve görülen dava 17 Ocak’ta sonuçlanmıştı.

Ajansspor’da yer alan habere göre, Krunoslav Simon'un yakın bir akrabası ekim ayında hayatını kaybetti. Simon'un cenazeye katılma talebi Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman tarafından reddedildi.

Simon’un cenazeye gitmesine izin verilmedi

Anadolu Efes oyuncusu Simon, çift maç haftasında 12 Ekim 2021'deki Lyon Villeurbanne- Anadolu Efes maçını kaçırmayı göze alarak yine de ülkesindeki cenazeye gitti. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Anadolu Efes 75-73 kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Simon, 15 Ekim'deki Olimpia Milano maçına yetişeceğini söylemesine karşın Ataman tarafından kadroya alınmadı.

Hırvat oyuncuya kulüpten para cezası

Yaşananlardan sonra Anadolu Efes, Krunoslav Simon'a para cezası verdi. Hırvat basketbolcunun aylık maaşının yarısı kesildi. Ayrıca 18 Ekim 2021'de yani yaşananlardan bir hafta sonra ABD'li oyuncu Elijah Bryant transfer edildi.

Simon konuyu Oyuncu Birliği’ne taşıdı

Verilen cezanın adil olmadığı düşünen Simon, durumu Euroleague Oyuncu Birliği'ne bildirdi. Birlik de konuyu Euroleague Basketbol Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı.

Barcelona'da kurulan Euroleague Basketbol Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun ilk davasında Anadolu Efes ile Simon karşıya karşıya geldi. Görülen dava 17 Ocak'ta sonuçlandı.

Kurulun kararı açıklandı

Kurul, kararında Euroleague Çerçeve Anlaşması'na atıfta bulundu. Anlaşmaya göre, bir oyuncunun yakını ölürse en az 3 gün izin hakkı bulunuyor. Bu 3 günlük izinde basketbolcunun kulüpten izin alması şart değil ancak izin süresinin kulüple birlikte koordine edilmesi gerekiyor.

İzin 3 günle sınırlı kalırsa oyuncuya ceza verilemiyor. Simon ise süreyi aştığı ve Anadolu Efes ile koordinasyonu sağlamadığı için hatalı bulundu.

Öte yandan Euroleague Basketbol Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Anadolu Efes'in verdiği cezayı orantısız bularak, Simon'a kesilen para cezası yüzde 80 oranında azalttı. Ayrıca Anadolu Efes, Simon'un açtığı dava ve mahkemenin masraflarına da katkı vermek zorunda bırakıldı.