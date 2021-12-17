EURO 2020’de kalp rahatsızlığı geçiren futbolcu Eriksen’in sözleşmesi feshedildi

Danimarkalı futbolcu Eriksen'in, İtalya'da kalp pili ile futbol oynamasına engel bir durum bulunduğundan dolayı sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Haber Merkezi

Inter, EURO 2020'de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya'da geçersiz olan Christian Eriksen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Danimarkalı futbolcu Eriksen, EURO 2020’de Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 42. dakikasında kalp krizi geçirmiş, krizin ardından hayata döndürülen Eriksen’in kalbine pil ile birlikte defibrilatör takılmıştı.

İtalya Serie A kurallarına göre Eriksen'in yeniden Inter'le resmi maça çıkması için defibrilatörü çıkarması gerekiyordu.

Alabileceği bir temas ve darbeyle defibrilatörün kırılma ihtimali nedeniyle İtalya'daki kurallar, Eriksen'in yeniden profesyonel spor yapmasına izin vermedi.

Kulüp, Eriksen için bir veda mesajı yayımladı. (İHA)

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Christian Eriksen futbola geri dönüyor

Corriere dello Sport'un haberine göre, Hollanda'da Eriksen'in kalp pili ile futbol oynamasına engel bir durum bulunmadığı için Ajax'la temasa geçtiği belirtildi.