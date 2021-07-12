EURO 2020 şampiyonu İtalya oldu

EURO 2020 finalinde ev sahibi İngiltere’yi penaltılarla yenen İtalya, Avrupa Şampiyonası kupasını 53 yıl sonra ülkesine götürdü.

Maçın henüz 2. dakikasında Luke Shaw’ın golüyle 1-0 öne geçen İngilizler, bu dakikadan sonra savunma ağırlıklı bir futbol oynadı. Ancak 67’de İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci’nin skoru 1-1’e getirmesiyle normal süre beraberlikle sona erdi. İki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca dev maç penaltılara gitti.

Seri penaltı atışlarında rakibine 3-2’lik üstünlük sağlayan İtalya, Teknik Direktör Roberto Mancini yönetiminde şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk şampiyonluğunu 1968 yılında yaşayan İtalya, tarihinde ilk kez bu turnuvada finale kalan ev sahibi İngiltere karşısında elde ettiği zaferle tarihi bir başarıya imza atarak ikinci şampiyonluğunu elde etti.