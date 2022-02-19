Eunice Kasırgası Avrupa'yı vurdu

Özellikle Kuzeybatı Avrupa’da etkili olan Eunice Kasırgası nedeniyle birçok ülkede çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Saatte yaklaşık 196 kilometre hıza ulaşan rüzgarların hızı nedeniyle İngiltere’nin başkenti Londra’da 1 kişi seyahat ettiği aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yine Liverpool’da 1 kişi uçan enkaz parçalarının aracının üzerine düşmesi nedeniyle yaşamını yitirirken, Hampshire’da da 1 kişi aracının devrilen ağaçla çarpışması sonucu hayatını kaybetti. İrlanda’da fırtınanın neden olduğu enkazı temizlemek isteyen 1 kişi de, devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

İngiltere'de uçuşlar iptal edildi

İngiltere’de etkili olan Eunice Kasırgası nedeniyle çok sayıda yapı zarar görürken, O2 Arenası’nın çatısı parçalandı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

İngiltere’deki birçok havaalanında pilotlar, uçakların iniş anlarında zor anlar yaşadı. Hollanda'da bulunan Schiphol Havaalanı'nda da yaklaşık 390 uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Galler’de ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinde 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

On binlerce kişi elektriğe ulaşamıyor

The Guardian’ın haberine göre, on binlerce kişi elektriksiz kalırken, bugün de kesintilerin devam edeceği bildirildi. İngiltere ve İrlanda’da rekor seviyeye çıkan rüzgar hızları ülkelerde hayatı engellerken, en az dört kişi hayatını kaybetti.

Bu sabah, UK Power Networks şirketine abone 93 bin 84 vatandaş, İskoç ve Güney ağlarına abone 59 bin 600 ve Western Power şirketinin elektrik dağıtımını yaptığı 894 kişi de dahil olmak üzere hâlâ on binlerce kişi elektrik kesintisi yaşıyor.

Financial Times ise en az 700 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi. İngiltere Enerji Bakanı Greg Hands, gücü kaybeden 711 bin 000 kişiye yeniden elektriğin verildiğini açıklarken, ancak “daha fazla kesintinin muhtemel olduğu” konusunda uyardı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi’nden bir yetkili, Eunice Fırtınası’nın Orta Avrupa’ya doğru hareket ediyor olmasına rağmen, şiddetli yapmur ve rüzgarların bölgede etkisini sürdüreceğini ifade etti. Meteoroloji Ofisi, yarın için Kuzey İrlanda, İskoçya ve İrlanda kıyılarında “çok kuvvetli rüzgarların” ve Kuzeybatı İngiltere’de şiddetli yağmurların bölgeyi etkileyeceğini duyurdu.

Eunice, Kıta'yı da vurdu

Avrupa’nın birçok ülkesini etkisi altına alan Eunice Kasırgası, Almanya’yı da vurdu. Ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde etkili olan sert rüzgarlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Kasırganın bu sabah Almanya’nın kuzey bölgelerinde de etkisini göstermesi bekleniyor.

Hollanda’da da etkili olan şiddetli kasırga nedeniyle ağaçlar devrildi ve 3 kişi yaşamını yitirdi. Belçika’da Eunice Kasırgası nedeniyle hastanenin çatısına vinç devrildi. Fırtına anında teknede bulunan 1 kişi de denize düşerek hayatını kaybetti.