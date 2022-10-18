Etyen Mahcupyan bu iki aday arasında kalırsa oyunu Erdoğan'a verebileceğini söyledi

Karar TV canlı yayınında Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Ahmet Davutoğlu'nun eski başdanışmanı ve Gelecek Partisi kurucularından Etyen Mahcupyan, Erdoğan sözleriyle dikkat çekti.

"Çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama son kertede, Erdoğan ile Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu anda bilmiyorum" diyen Mahçupyan, "Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim. Çünkü ana mesele değişmeyecekse, o zaman tamamen pragmatik bakılacaksa, o zaman ben şu soruyu soracağım: Putin ile teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim Tayyip Erdoğan'a mı? Çok açıkça Tayyip Erdoğan'a güvenirim" ifadesini kullandı.