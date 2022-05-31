Etlik Şehir Hastanesi şantiyesinde ücretleri verilmeyen işçiler eylemde

Türkerler-Astaldi ortaklığıyla yapımı süren Etlik Şehir Hastanesi Şantiyesi’nde, iki aydır ücretleri verilmeyen işçiler iş bıraktı. İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyesi işçiler, ücretlerini alana kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi.

Yaşananlara ilişkin soL Haber'e ulaşan bir işçi, bugün yapılan iş bırakma eyleminin ardından taşeron firma patronun kendileriyle konuştuğunu, üst yükleniciden para alamadıkları için ödemeleri gerçekleştiremediklerini söylediğini belirtti.

Ayın 15'ine kadar herhangi bir ödemenin yapılamayacağını söyleyen firma yetkilileri tarafından çeşitli mobbinglere de uğradıklarını, patronun 'isteyen çıkabilir, işbaşı yapmayanların işlerine de son veririz' şeklinde tehditlerde bulunulduğunu belirtti.

Sürekli benzer sorunlarla karşılaştıklarını, fakat bu sefer sonuç alana kadar eylemlerini bitirmeyeceklerini söyleyen işçi, patronun tehditlerine de, uygulanan mobbinglere de boyun eğmeyeceklerini ifade etti.