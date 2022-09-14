Etiyopya'nın Tigray bölgesinde iki hava saldırısı: 10 ölü 

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde iki farklı hava saldırısı gerçekleştirildi.

Mekelle şehrinde bulunan Ayder Referral Hastanesi'nin Müdürü Dr. Kibrom Gebreselassie yaptığı açıklamada, saldırılarda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yaşamını yitirenler arasında kurtarma görevlilerinin olduğunu belirten Gebreselassie, "Mekele'deki hedef bir yerleşim bölgesiydi" diye konuştu.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya hükümeti ile Tigray bölgesini kontrol eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasında Kasım 2020'den bu yana çatışmalar sürüyor. Çatışmalar Tigray'ın yanı sıra Amhara ve Afar'a sıçrarken, on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Müzakereleri kimin yöneteceği konusunda anlaşmazlık var

İki taraf arasında müzakereleri kimin yöneteceği konusunda anlaşmazlık bulunurken, TPLF müzakereler başlamadan önce Tigray'daki 6 milyon insana temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını talep ediyor. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed hükümeti, müzakerelerin Afrika Birliği'nin Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo tarafından yönetilmesini, TPLF ise müzakerelerin Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından yönetilmesini istiyor.