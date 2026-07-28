Etimesgut’ta kriz iddiası: Erdal Beşikçioğlu CHP’de kalıyor, meclis üyeleri Yeni Parti’ye katılıyor

AKP’nin CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının yarattığı kriz partinin bölünmesi ve büyük bir ağırlığının Yeni Parti’ye katılmasıyla yeni bir aşamaya taşınmıştı.

Bu yeni aşamanın en kritik başlığı ise daha önce de işaret ettiğimiz üzere belediyeler olmuş durumda.

Hangi belediye başkanının CHP’de kalacağı, hangi ismin Yeni Parti’ye katılacağı büyük bir kavga konusu haline geldi.

Bu kavganın son örneklerinden biri Etimesgut Belediyesi’nden geldi.

Etimesgut Belediyesi’nde tam 15 belediye meclis üyesinin CHP’den istifa ettiği öğrenildi ancak bu büyük kopuşa rağmen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun CHP’de kalacağı iddia edildi.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Erdal Beşikçioğlu’nun CHP’de kalacağı iddiasını gündeme getiren isimlerden biri olurken, 15 belediye meclis üyesinin istifa ettiği bir tabloda belediyede nasıl bir manzarayla karşılaşılacağı, CHP ile Yeni Parti’nin kararlarda ortak davranıp davranmayacağı merak konusu.

Belediyeler neden kriz konusu?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel vekillerin büyük çoğunluğunu partisinin bünyesine katarken belediyeler konusunda daha temkinli açıklamalar yapmıştı.

Bu temkinliliğin nedeni olarak partiye yapılacak operasyonlar ya da operasyon tehditleri gösteriliyordu.

Ancak Özel dün Halk TV’de katıldığı canlı yayında ilk kez belediye başkanlarının geçişi hakkında konuşmuş ve 200’e yakın ismin partisine katılacağını dile getirmişti.

Şu ana kadar 15 belediye başkanı CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katılmış durumda.

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