Eti Maden kiraladığı 13 araca 4,7 milyon lira ödeyecek

Genel müdürlük binasına 2012-2018 yılları arasında 30 milyon 600 bin lira kira ödeyen, yeni bina yapımı ve peyzajı için de 227 milyon 500 bin lira harcayan Eti Maden İşletmeleri, kiraladığı 13 araç için toplamda 4 milyon 710 bin lira ödeyecek.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Haziran 2021 tarihinde, yayınladığı “Tasarruf tedbirleri” genelgesi ile kamuda araç kiralama ve alımlarında kısıtlamaya gidileceğini açıklamış, mevcut araçların da 2023'e kadar yüzde 20 azaltılması öngörülmüştü.

Eti Maden İşletmeleri ise 22 Eylül 2022'de ihaleye çıkarak 24 ile 27 ay süreyle 13 araç kiralayacağını duyurdu. Araçlar için 20 Ekim'de sözleşme imzaladı.

13 aracın toplam kirası 4 milyon 710 bin lira olurken ortalama aylık kira ise 13 bin 500 lira olarak hesaplandı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak araçların 10'unun 2020 model yüzde elli yerli menşeli olacağı bildirildi.