Eti Maden'in yeni binasına 8.2 milyon TL tutarında peyzaj

Kiracı olduğu binaya 2012-2018 arası 30.6 milyon TL kira ödediği için gündem olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bu kez de yeni hizmet binasının peyzajı için 8.2 milyon TL tutarında harcama yaptı.

219.3 milyon liraya mal olan genel müdürlük binasının inşaat aşaması ve inşaat sonrası danışmanlık hizmeti için 2.8 milyon TL ödenmiş, ardından 22 Aralık 2016'da yeni hizmet binası inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi için ise 95 milyon TL'lik sözleşme imzalanmıştı.

Son olarak 2018 Mart ayında hizmet binası ikmal işlemleri için ihaleye çıkılmış ve 121.5 milyon TL daha ödenmişti.

8.2 milyon TL tutarında peyzaj

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, binanın maliyeti 219.3 milyon TL'ye ulaştı. Kurum bu kez de peyzaj ihaleleri ile gündeme geldi. 30 Mayıs'ta “Genel Müdürlük Binası Avlu Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine çıkıldı. Avlu peyzajı için 5.7 milyon TL ödendi.

Ardından “Genel Müdürlük Binası Yanı Peyzaj Düzenlemesi yapım işi” ihalesi yapıldı. Bu çalışmaya da 2.4 milyon TL ödendi. Kurumun bir ayda peyzaj için ödediği tutar 8.2 milyon TL oldu.