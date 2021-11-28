Eti Bor’a ait maden sahasında işçilerden eylem

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Eti Bor’a ait maden sahasında özel şirkette çalışan işçiler haksız işten çıkarmalar nedeniyle eylem yaptı.

ANKA'nın haberine göre işçiler son günlerde tazminatlarının ödenmeden işten çıkarıldıkları ve kanun dışı çalıştırılmaları gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

İşçileri temsilen açıklama yapan Mehmet Altın şunları söyledi:

“Açık ocak çalışanları olarak dekapaj şantiyesinde şoför, operatör ve maden işçisi olarak çalışmaktayız. Burası maden sahası olmasına rağmen yapım işini inşaat yapım işi olarak göstermekteler. Gerçek maden işçisi olarak bu durum, çalışanlar arasında haksız kazanca sebep olmaktadır. Aynı işi yaptığımız diğer arkadaşlarımızla aynı hakları almak istiyoruz. Tek geçim kaynağımız bu maden sahasıdır. Başka bir işimiz yoktur. Ayrıca son günlerde bizleri sebep göstermeden ve tazminatlarımızı ödemeden işten çıkartıyorlar. Bu iş yerinde 200 civarında arkadaşımız çalışmaktadır. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çalışma Bakanımıza ve Eti Bor Genel Müdürlüğü’ne sesleniyoruz. Lütfen sesimizi yetkililer duysun, ekmeğimizin peşindeyiz işsiz kalmak istemiyoruz.”