Ethem Sancak'tan Erdoğan'a: Sizinle Che Guevara arasındaki tek fark o namaz kılmıyordu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, “Dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe de âşık oldum” diyen ve uzun bir süre AKP’de yöneticilik yaptıktan sonra geçtiğimiz aylarda partisinden ihraç edilmemek için istifa eden Ethem Sancak, Erdoğan'ın geçmişte kendisine "Che Guevara nasıl bir adam?" sorusunu sorduğunu söyledi.

Ulusal Kanal'da 'Nuh'un Gemisi' isimli programda konuşan Sancak, Erdoğan'a verdiği yanıtı şöyle anlattı:

“Efendim saatlerce anlatmam lazım. Sizin de vaktiniz yok. Ben size söyleyeyim, sizinle Che Guevara arasındaki tek fark o namaz kılmıyordu. Siz kılıyorsunuz. O sözden sonra ‘Dünya beşten büyüktür' lafını söylemişti. İlk çıkışı."