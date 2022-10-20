Beşiktaş Ethem Sancak'ı ihraç etti

"Beşiktaş'ın TMSF'ye düşebileceğini ve bu durumda satın alacağını" söylediği için disipline sevk edilen yandaş Ethem Sancak için karar çıktı.

Beşiktaş Disiplin Kurulu, siyah beyazlı kulübün üyelerinden Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı.

Ajansspor'un haberine göre Disiplin kurulu, Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti.

Sancak, Beşiktaş hakkında 15 Haziran 2022'de TV100'de katıldığı "Aza Önce Konuştum" programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.