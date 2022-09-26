ETF Tekstil işçilerine iletişim emekçilerinden dayanışma ziyareti

67 gündür hakları için mücadele eden ETF Tekstil işçileri, Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı’nı ağırladı.

Patronların Ensesindeyiz

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, direnişlerinin 67. Gününde ETF Tekstil işçilerini ziyaret etti.

İstanbul Tuzla Tepeören’de bulunan ETF Tekstil fabrikası, 31 Temmuz’da kapanmış ve patron Sanem Dikmen, işçilerin tazminatları ve maaşları da dahil olmak üzere bütün alacaklarını vermeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Deriteks Sendikası’nda örgütlü işçiler direnişe başlamıştı.

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı temsilcileri ziyarette, ETF Tekstil işçileri ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtirken; emekçilerin hakları için verdikleri mücadelenin her geçen gün öneminin artığını vurguladılar.

Dayanışma ağı, emek haberciliği ile ETF Tekstil ve direnen bütün emekçilerin yanlarında olarak destek vereceklerini duyurdular.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]patronlarinensesindeyiz.org

Haber

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı İstanbul'da toplandı