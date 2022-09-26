ETF Tekstil işçilerine iletişim emekçilerinden dayanışma ziyareti

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, direnişlerinin 67. Gününde ETF Tekstil işçilerini ziyaret etti.

İstanbul Tuzla Tepeören’de bulunan ETF Tekstil fabrikası, 31 Temmuz’da kapanmış ve patron Sanem Dikmen, işçilerin tazminatları ve maaşları da dahil olmak üzere bütün alacaklarını vermeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Deriteks Sendikası’nda örgütlü işçiler direnişe başlamıştı.

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı temsilcileri ziyarette, ETF Tekstil işçileri ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtirken; emekçilerin hakları için verdikleri mücadelenin her geçen gün öneminin artığını vurguladılar.

Dayanışma ağı, emek haberciliği ile ETF Tekstil ve direnen bütün emekçilerin yanlarında olarak destek vereceklerini duyurdular.

Zafer direnen emekçinin olacak!

Direnişlerinin 67. gününde ETF Tekstil işçilerine dayanışma ziyaretinde bulunduk. Gasp edilen haklarını alana kadar dostlarımızın yanlarındayız. Yaşasın sınıf dayanışması 🚩@deritekssendika https://t.co/zAiSibHFTt — İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı (@iletisimemekagi) September 26, 2022

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