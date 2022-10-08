ETF Tekstil işçileri mücadelelerini mağazalara taşıyor

30 Temmuz 2022’de patron Sanem Dikmen’in işçilerin tazminatları, maaşları ve ikramiyelerini ödemeden kapattığı ETF Tekstil fabrikasında işçiler hukuki olarak önemli bir kazanım elde etti. İşçilerin alacaklarına karşılık Sanem Dikmen’in mal varlıklarına ihtiyacı haciz kararı çıktı.

79 gündür fabrika önünde mücadele eden işçiler, bugün gerçekleştirdikleri bir açıklamayla direniş çadırını kapatarak mağaza önlerinde mücadele etmeye başlayacaklarını duyurdular.

Direnişin başından beri hem fabrika önünde hem de ETF Tekstil’in anlaşmalı olduğu Mavi, Columbia, Kaft, Skechers gibi mağazaların önünde alacakları için eylemlerini devam ettiren işçiler bundan sonrasında da eylemlerini güçlendirerek devam ettireceğini ilan etti.

'Biz eminiz, kazanacağız!'

Bugün saat 14.30’da örgütlü oldukları Deriteks Sendikası’nın çağrısıyla fabrika önünde toplanan işçiler basın açıklaması yaparak direniş sürecini bundan sonra nasıl devam edeceklerini açıkladı.

Açılış konuşmasında başarılı bir sürecin içinde olduklarının belirtilmesinin ardından program dahilinde günlerdir direnin işçilerden, ETF direnişinin başından bu yana destek olan sendika ve siyasi partilerde söz aldı.

ETF Tekstil’de yıllardır çalışan ve aylardır direnen Sema Lermi “Ben bütün iş arkadaşlarıma mücadeleleri için teşekkür ederim. Günlerdir bizi destekleyen bütün kurumlar iyi ki varlar. Biz eminiz; biz kazanacağız” dedi.

Sendika yöneticilerinden olan ve aynı zamanda ETF Tekstil’in eski bir çalışanı olan Pembe Maden de şunları kaydetti:

“Sanem Dikmen bütün hesaplarını yaparken biz kadınların bu kadar direnebileceğini unuttu. Bizler haklarımızın tamamını alana kadar mücadeleye devam edeceğimizden hep emindik. Ben buraya hem bir sendikacı olarak hem de yıllardır bu fabrikada çalışmış biri olarak çok değer veriyorum. Çok anlamlı bir direniş sergiliyoruz, bütün arkadaşlarımla tek tek gurur duyuyorum.”

Direnişin ilk gününden itibaren işçilere destek olan, bunun da ötesine geçip ETF Tekstil işçileriyle birlikte direnen siyasi partilere de söz verildi.

TKP Tuzla İlçe örgütü: 'Yalnızca işçilerin söyleyecek sözü var'

Türkiye Komünist Partisi Tuzla Örgütü adına söz alan Melihcan Gökmenoğlu'ysa şöyle konuştu:

“Türkiye’de bugün işçilerden başka kimsenin diyecek gerçek bir sözünün olmadığını hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Artık yalnızca işçilerin sözü var. Biz sözlerimizin en güzellerini burada söyledik. 79 gün olmuş, bir süreden sonra artık mücadele içinde saymayı unuttuk, yeri geldi 79 günü içimizde 5 defa yaşadık, neleri daha fazla yapabileceğimizi hep beraber düşündük. TKP olarak ilk günden itibaren ETF işçilerinin yanında olduk, direniş tamamen kazanımla sonuçlanıncaya kadar ETF işçilerinin mücadelesinde TKP olarak yanlarında duracağız.”

Otel, araba, arsa… Hepsine haciz!

Sendikanın Genel Sekreteri olan Ayhan Yanılmaz kapanış konuşmasında söz aldı. Yanılmaz “Türkiye’de bugün Tekstil işlerinin direnemeyeceğini düşünenler önce ETF Tekstil işçilerine baksın. İlk gün dediğimiz gibi kazanana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hukuki olarak kazanımlarımıza başladık. Sanem Dikmen’in ailesine ait olan otel dahil olmak üzere bütün mallarına haciz koydurduk. İlk gün dediğimiz gibi her kuruşumuzu alana kadar mücadeleye devam edeceğimizi söylüyoruz. Sanem Dikmen sendikamızı küçümsedi ve direnemeyeceğimizi düşündü. Şimdi büyük bir yanılgıya düşmüştür sanırım. Biz Deriteks Sendikası olarak yasaklı dönemlerden 12 Eylüllere kadar grev ve direnişlerle bugünlere geldik.” dedi.

Sözlerine devam eden Yanılmaz, “Fabrika önünde, çadırda gerçekleştirdiğimiz direnişimizi kazanımımızla birlikte başka bir noktaya taşıyoruz. Tüm mallara haciz konuldu. Biz kazanıyoruz. Markalar önünde, sokakta mücadelemiz devam edecek. Biz kazanacağız. Türkiye işçi sınıfı kazanacak.” diyerek konuşmasını tamamladı.

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