ETF patronu Sanem Dikmen'e haciz geldi!

ETF Tekstil fabrikasının geçtiğimiz Temmuz ayında kapatılacağının duyurulmasının ardından 300’den fazla işçi haklarını alamamıştı. 22 Temmuz tarihinde üretimi durduran ve direnişe başlayan işçiler patronun mallarına haciz koydurmayı başardılar.

Görevlileri fabrikaya almak istemedi

Sanem Dikmen haciz işlemleri için fabrikaya gelen devlet görevlilerini ve işçi avukatlarını içeriye almak istemedi. Bunun üzerine fabrikanın önüne polis çağırıldı ve içeriye kolluk kuvvetleri ile birlikte girildi. İçeride bulunan malların haciz işlemleri başlatıldı.

Sanem Dikmen beklemediği bu olay karşısında işçi avukatını terörist olmakla, haciz görevlilerini işçinin alacağından fazlasına haciz koymakla suçladı.

İşçilerden fabrika önünde zafer halayları

Haciz işlemleri yürütülürken fabrika önünde olan işçiler işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte zafer halayı çekti. Bugün itibariyle ETF Tekstil işçileri direnişlerini kazanımla birlikte devam ettirecekler.