Et ve Süt Kurumu'nun indirim kararını protesto eden besiciler yol kapattı

Gaziantep-Nizip arasındaki ulaşımın sağlandığı D-400 karayolunda toplanan hayvan besicileri, yolun 20. kilometresini çift taraflı trafiğe kapatarak Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararını protesto etti.

İndirim kararıyla mağdur olduklarını ve zarar ettiklerini söyleyen küçükbaş hayvan besicileri, yetkililere çağrıda bulanarak yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması ve canlı hayvan ihracatının önünün açılması konusunda destek istedi.

Öte yandan trafiğe kapatılan ve yüzlerce araç kuyruğunun oluştuğu D-400 karayolu, jandarma ve polis ekiplerinin müdahalesi sonrası 30 dakika sonra tekrar trafiğe açıldı. (İHA)