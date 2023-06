Et ve Süt Kurumu'ndan hayvana işkence görüntüleri sonrası açıklama

Et ve Süt Kurumu (ESK), Adana Et ve Süt Kurumu'nda kesime getirilen büyükbaş bir hayvanının kafasına vurularak öldürüldüğü görüntülere ilişkin, “Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki, hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir” açıklamasını yaptı.

Adana Et ve Süt Kurumu'nda kesime getirilen büyükbaş bir hayvanının kafasına vurularak öldürüldüğü görüntülere ilişkin, ESK bugün yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Adana Et ve Süt Kurumu’na kesime getirilen büyükbaş bir hayvana ESK görevlileri tarafından başına demir çubukla vurulmaya başlandı. Videoda hayvanın ayaklarının üzerine basamadığı görüldü.

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili müfettişlerin görevlendirildiği, sorumluların işten çıkarıldığı duyuruldu. Yapılan açıklama şöyle:

“Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki, hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” (ANKA)