Et ve Süt Kurumu için Limak'a aylık 468 bin TL kira ödendi

Kötü yönetim ve liyakati gözardı eden kadrolaşma ile gündeme gelen Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) genel müdürlük binası için ödediği para belli oldu. BirGün’den Mustafa Bildircin'in ulaştığı kayıtlara göre kurum, genel müdürlük binası olarak kullandığı Ankara Çankaya’da bulunan Limak’a ait binaya her ay yüz binlerce lira kira ödedi.

Ağustos 2013'te, hizmet binası yapımı için Hazine’ye ait 16 bin 816 metrekarelik taşınmazı 24,6 milyon TL bedel ile devralan ancak halen kiracı konumunda olan ESK’nin beş yıllık kirası 20 milyon TL’ye dayandı. ESK’nin 16 Nisan 2018 tarihinde 252 bin 485 TL olan aylık kirası, 16 Mayıs 2022 tarihinde yüzde 83 zam ile aylık 463 bin TL’ye ulaştı.

ESK’nin Limak’a kira ödemesi karşılığında kestiği hizmet faturalarına göre, 2018 yılında Nisan ayı itibarıyla sekiz ay kira ödemesi yapıldı. Aylık 252 bin 485 TL üzerinden yapılan ödemelerin toplamı 2 milyon 19 bin TL oldu.

Ocak 2019’da da 252 bin 485 TL kira ödeyen kurumun genel müdürlük binasının kirası, Şubat 2019 itibarıyla 293 bin 716 TL’ye yükseldi. Nisan 2018’den Ocak 2023’e kadar ESK’nin kirası toplam dört kere zamlandı.

2017 yılında 279 milyon 337 bin 270 TL kar açıklayan Et ve Süt Kurumu, 2018 yılı itibarıyla düzenli olarak zarar etti. İdarenin 2019 ve 2020 yılındaki zararı sırasıyla 34 milyon 664 bin 593 TL ve 222 milyon 991 bin 213 TL olarak gerçekleşti. Zararı giderek derinleşen idarenin, 2021 yılında da açığı giderek büyüdü. Mali verilere göre Et ve Süt Kurumu, 429 milyon 510 bin 757 TL öz kaynak ile girdiği 2021 yılında 520 milyon TL açığa imza attı. 2021 yılında kurumun özkaynağı eksiye düşerek eksi 91 milyon 479 bin 728 TL oldu.

Limak’a milyonlarca lira

2018-2023 döneminde ESK’nin Limak’a ödediği kira tutarları şöyle kaydedildi: