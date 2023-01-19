Bursa Valiliği, Erdoğan'ın mitingine katılım için genelge çıkardı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa'da yapacağı miting öncesi, Bursa Valiliği tarafından yayınlanan genelgeyle il sınırları içinde görev yapan memurların mitinge katılımının sağlanmasını istedi.

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Bursa Valiliği’nce yayınlanan genelgeyle Bursa il sınırları içinde görev yapan tüm memurların AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingine katılımının zorunlu tutulmasına tepki gösterdi.

Bursa Muhalif'te katıldığı programda konunun gündeme gelmesi üzerine açıklamalarda bulunan Özkan, Bursa Valiliği’nce tüm kamu kuruluşlarına gönderilen genelgeye işaret ederek, “AKP Genel Başkanı geliyor, fakat Vali diyor ki, ‘AKP Genel Başkanı geliyor, sayın Tapu Kadastro’da çalışan benim memurum, sen de git AKP Genel Başkanı’nı alkışla.’ Cumhurbaşkanı olarak geliyorsanız, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarını kullanıyorsanız saygımız sonsuz. Ama siz açılışa, siyasi bir söylem için geliyorsunuz, siyasi bir eylem için geliyorsunuz, siyasi miting yapacaksınız. Buna saygı gösteremeyiz tabii” şeklinde konuştu.

Bu tür uygulamaların üçüncü dünya ülkelerine has olduğunu kaydeden Özkan, “Bunun hesabı sorulur, bu böyle kalmaz, devletin her kuruşunun hesabı sorulur. Zannetmesinler ki hep böyle lale devri olacak” diye konuştu.

TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan tepki

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda valiliğin Erdoğan'ın mitingine memurların katılımı için genelge çıkarmasına tepki gösterdi.

Okuyan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Valiliği RTE mitingine memurların katılımı için genelge çıkarmış. Bir ara İstanbul’da Emniyet’ten gelen resmi yazılarda antet olarak Emniyet Müdürlüğü yukarıda ve büyük, Valilik altta küçük yer alıyordu. Bursa Valiliği de lütfedip üste AKP yazsın. Ampülü de unutmasın."