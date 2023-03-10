Et fiyatlarındaki artış lahmacunu da vurdu: '100 liraya kadar gidiyor'

Et fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış, et ürünlerinden lahmacunun fiyatının da artmasına neden oluyor. Ancak lahmacunda her ilçeye hatta semte göre değişen fiyatların nedenleri tartışılıyor. Esenyurt'ta 20 liradan satılan lahmacunun fiyatı Başakşehir'de 85 lirayı buluyor. Lahmacunun fiyatı Güngören'de 30, Bağcılar'da 35, Fatih Sultanahmet'te aynı sokakta bulunan bir restoranda 50, diğerinde ise 30 lira.

DHA'nın haberine göre, esnaf değişken fiyatlarla ilgili "Kira ve giderlerden kaynaklanıyor" açıklaması yaparken, uzmanlar lahmacunlarda kullanılan malzemeye işaret ediyor. GLADER Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, 40 liranın altında satılan lahmacunun içerisinde et olmadığını ifade etti. Lahmacunun hileye çok açık olduğunu belirten Orhan, laboratuvarda inceledikleri lahmacunların içerisinde et yerine soya fasulyesi, bitkisel proteinler, kamufle edilmiş et tadı içeren tuzlar, sakatat ürünleri, tavuk ürünleri görüldüğünü açıkladı.

'50 gramdan az et kullanılamaz'

Klasik lahmacunda 50 gramdan az et kullanılamayacağını belirten Orhan, "Bu durumda 20 lira standart maaliyeti olur. Üzerine kâr marjını koyduğunuz zaman para kazanmadan o iş yürütülemez. Sadece fiyat endeksli bakacaksanız 40 liradan aşağı lahmacun satılıyorsa içinde et olan bir lahmacun olması mümkün değil. Atalar demiş ucuz etin yahnisi kara olur. Sağlıklı lahmacun tüketilmesi için bunlara bakılması gerek. Bugünkü şartlarda 20 liraya lahmacun satıyorsa ya kanatları kırılmış bir melektir ya da kendince çok iyi gizlendiğini sanan arkadaşımızdır. Bu şartlarda bunun olması mümkün değil. Laboratuvar incelemesini yaptığınız zaman öyle kamufle edilebilen suistimaller görüyoruz ki, siz çok profesyonel bir göz de olsanız fark edemeyebilirsiniz. Bize et diye verilen şeylerin ot olduğunu görüyoruz" dedi.

'100 liraya kadar gidiyor'

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise, aradaki fiyat farkının hem kaliteden hem de semt değişikliğinden olabileceğini dile getirerek, "Lahmacun fiyatları 100 liraya kadar da gidiyor, 20 liraya kadar da düşüyor. Burada kararı verecek olan müşteri. Güngören'deki dükkan kirası giderleri ile Nişantaşı'ndaki yerin kirası aynı değil. Kullandığı malzeme çok önemli. Et fiyatı 300 liraya da var, 200 liraya da var" dedi.