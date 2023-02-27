Et fiyatları yüzde 30 zamlandı, Avrupa'yı ikiye katladı

Yem, ulaşım ve enerji maliyetlerindeki artışın ardından kırmızı et fiyatları iki ay içerisinde yüzde 30 zamlandı. Güncel fiyatlar Avrupa ortalamasını ikiye katladı.

Kasap ve yem bayilerini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 20 gün önce 125 lira olan büyükbaş hayvan kesiminin kilosunun 170 liraya, 115 lira olan küçükbaş hayvan kesiminin kilosunun ise 145 liraya çıktığını aktardı.

Depremin ardından yaşanan fiyat artışının "anormal" olduğunu belirten kasaplar, 10 gün önce 170 lira olan kuzu kemiksiz et ve kuzu pirzolanın 195 lira, 120 lira olan dana kıymalık etin 175 liraya, 160 lira olan dana etinin ise 210 liraya yükseldiğini söyledi.

'Sakatat fiyatlarını zor tutuyoruz'

Sakatat fiyatlarını Niğde'de araştıran Gürer, geçen yıl 80 lira olan dana ciğerinin 120 liraya, 120 lira olan kuzu ciğerinin 180 liraya, 15 lira olan işkembenin 30 liraya, 25 lira olan kuzu kellenin 45 liraya, 50 lira olan ütülmüş kuzu kellenin 100 liraya, 20 lira olan dana yüreğinin ise 60 liraya çıktığını aktardı.

Yem fiyatları fırladı

Yem fiyatlarındaki artışın hayvancılığı vurduğu belirten CHP'li Gürer, geçen sene 270 lira 10 gün öncesine kadar da 360 lira olan süt yeminin son 390 liraya, geçen yıl 250 lira olan bu yılın başında 280 liraya yükselen besi yeminin ise 340 liraya çıktığını söyledi.

Yem fiyatlarına müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Gürer, deprem bölgesindeki hayvan kayıplarına işaret ederek "Depremde göçükte kalanın dışında deprem etkisi ile oluşan hayvan stresi ile buzağı, kuzu, oğlak erken doğum yanında düşüklerle ciddi bir hayvan kaybı daha oluştu. Bölgede yemlerde yılık altında kalmadı uzun süreli yem ihtiyacı da yarattı. Hayvancılıkta derinleşen sorunlar ithalatla da bitmeyecek. İthal et ve hayvan getirilse yurt dışından daha düşük fiyatlar ile hayvan temini de çok olası görülmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Et fiyatları Avrupa’yı ikiye katladı

Et fiyatlarını avro bazında değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise etiketlerin Avrupa'dakinin iki katına çıktığını kaydetti: “2022'de 60 TL civarında olan karkas etin fiyatı, 4 avro civarındaydı. Bugün ise fiyatı serbest piyasalarda 170 TL/Kg yani 9 euro civarında. AB ortalamasına bakıldığında, aynı kalitede karkas etin fiyatı 4,42 avro. Kişi başına yıllık 12 kilo olan kırmızı et tüketimimiz 5 kiloya düştüğüne göre ya üretimde ciddi bir azalma ya da üretici maliyetlerimizde aşırı bir yükselme var.”