TÜİK ekonomik güven endeksini açıkladı

Ocak ayında 99,3 olan ekonomik güven endeksi, şubat ayında 99,1 değerini aldı.

TÜİK, şubat ayı için ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Bir önceki aya göre şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 115,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 123,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 değerini aldı.