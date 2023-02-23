Et fiyatları 2 ayda yüzde 30 arttı

Dana karkas kesim fiyatı Marmara Bölgesi'nde 163,40, İç Anadolu Bölgesi'nde 164,5, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 160 liraya çıktı.

Et fiyatlarında artış yılbaşından bu yana yüzde 30'a ulaştı. Yağsız dana etinin fiyatı 5 Ocak tarihinde ortalama 126,87 lirayken fiyat 16 Şubat tarihinde 163,87 liraya yükseldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin verilerine göre, dana karkas kesim fiyatı Ege Bölgesi'nde 164,20, Akdeniz Bölgesi'nde 162,5, Marmara Bölgesi'nde 163,40, İç Anadolu Bölgesi'nde 164,5, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 160, Güneydoğu Anadolu'da 165 ve Karadeniz Bölgesi'nde 167,5 lira olarak gerçekleşti.

Et fiyatları bir yılda 2 buçuk katına çıktı

Dünya gazetesinin haberine göre, ortalama artış geçen aya göre yüzde 21,2, geçen yıla göre ise yüzde 140,1 oldu. Kuzu karkasta da ortalama fiyat 146,03 lira oldu. Bu üründe geçen aya göre değişim oranı yüzde 14, geçen yıla göre ise yüzde 100,7 oldu.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, 160 liranın üzerini üreticinin de "köpük" olarak değerlendireceğini belirterek, bu rakamların bugün için maliyetleri kurtarmış göründüğünü öne sürüyor.

Diğer yandan, et ithalatıyla ilgili de bilgi veren Ahmet Yücesan, bu konuda siparişlerin verildiğini ve imzaların atıldığını kaydederek, Ramazan haftasına kadar 8-9 bin ton civarında karkasın Türkiye'ye gelmiş olacağını söylüyor.