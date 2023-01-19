Et ve Süt Kurumu: Kırmızı ette fiyat istikrarı için gerekli tedbirler alındı

Et ve Süt Kurumu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında, et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla gerekli yetkilendirme ve görevlendirmeler" yapıldı.

Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ile Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli tedarik süreçlerinin tamamlandığı öne sürüldü.

Ayrıca, "ihtiyaç olması durumunda üreticilerin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılmasının kararlaştırıldığı" açıklandı.