'Et alamayan vatandaş sakatatı kıyma yaptırıp kullanıyor'

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, kırmızı ete son bir ayda gelen zamları değerlendirdi. Artan fiyatlar sonucunda vatandaşın kıymayı dahi gramla aldığını söyleyen Başevirgen, "Kırmızı et toptancıları ve kasaplarla yaptığımız görüşmelerde piyasanın ne kadar kötü olduğuna şahit olduk" diye konuştu.

'Yüreği çektirip kıyma yaptırıyorlar'

Ankara’da bir et toptancısı ile yaptığı görüşmede kasap CHP’li Başevirgen’e et almakta zorlanan vatandaşların sakatata yöneldiğini söyleyerek, “Vatandaşlar eskiden hayvanın rağbet görmeyen yerlerini almaya başladı. Sakatata yöneldiler. Böbrek, ciğer, yürek, işkembe alıyorlar. Onlar etten ucuz. Özellikle yürek çok satılıyor. Vatandaş sakatatı alıyor ve kıyma olarak çektiriyor. Yürekten kıyma yiyor" dedi.

'Merdiven altı üretim arttı, vatandaş sağlığından da oluyor'

Artan et fiyatları nedeniyle fırsatçılara da gün doğduğunu söyleyen kasap, “130-140 liraya kıyma satıyorlar. Bunun içeriğini vatandaş bilmiyor ama biz biliyoruz. 130-140 liraya sucuk satılıyor, normal bir sucuğun bu fiyatlara satılması mümkün değil. Vatandaşlar sağlıklarından da oluyor" ifadesini kullandı.

'Ramazanda fiyatlar daha da artacak'

Ramazan ayı yaklaştıkça fiyatların daha da artacağını söyleyen kasap, "Kesim şu an 140 lira. Ramazana kadar 170-180 lira olur. Vatandaş da en ucuz kıymayı 260-270 liraya alır" dedi.

'Ülkemizin ithalata değil, iktidar değişikliğine ihtiyacı var'

Ülkemizin kırmızı et üretiminin yaklaşık 2 milyon ton civarında olduğunu ve bunun yüzde 75’ini sığır etinin oluşturduğunu söyleyen CHP Manisa Milletvekili Başevirgen, “Ülkemiz yaklaşık olarak yıllık 1.5 milyon ton sığır etine ihtiyaç var. Bu üretimin karşılanabilmesi için 5,5 milyon civarında sığır kesimi yapılması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine bakıldığında, hayvan miktarı yönünden hiçbir sıkıntımız olmadığı anlaşılıyor. Eğer yayınladıkları bu sayılar doğruysa et ve hayvan ithalatı yapmadan rahatlıkla kendi kendimize yetebiliyoruz. Öyleyse neden et ve hayvan ithalatına izin veriliyor? Et fiyatlarındaki artışın nedeni üretimdeki azalmadan ziyade maliyetlerdeki artışlardan kaynaklı. Ülkemizin hayvan ithalatına değil, üretim maliyetlerini düşürmeye ya da vatandaşın alım gücünü artırmaya ihtiyacı vardır. Yerli ve milli olduğunu iddia eden iktidar hayvan ithalatının önünü açarak gerçek yüzünü bir daha göstermiştir" diye konuştu.