Estonya'da hükümet düştü: Başbakan koalisyon ortağını hükümetten attı

Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın hükümet koalisyonun küçük ortağı olan Merkez Partisi üyesi 7 bakanın ihraç edilmesi talebi Cumhurbaşkanı Alar Karis tarafından kabul edildi. Merkez Partisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi ile bağları sebebiyle hedefteydi.

Cumhurbaşkanı Alar Karis, Estonya’nın hızlı işleyen bir koalisyon ve hükümete ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Başbakan Kaja Kallas partisi Reform, Isamaa ve SDE ile koalisyon görüşmelerine başladı.

Okul öncesi eğitim yasa tasarısının reddedilmesi ipleri kopardı

Estonya ulusal yayın kuruluşu Eesti Rahvusringhääling 'in(ERR) haberine göre, Kaja Kallas yaptığı açıklamada, "Estonya'nın şimdi her zamankinden daha fazla ortak değerlere dayalı işleyen bir hükümete ihtiyacı var. Avrupa'daki güvenlik durumu bana Estonya'nın çıkarlarını partinin çıkarlarının üzerine koyamayan Merkez Parti ile işbirliğine devam etme fırsatı vermiyor" dedi.

Kallas, koalisyonu sona erdirmek için belirleyici faktörün, hafta içerisinde hükümet tarafından önerilen, ancak Merkez Partisi ve muhalefetteki EKRE tarafından okul öncesi eğitim yasa tasarısının reddedilmesi olduğunu söyledi.

NATO Zirvesi ve Merkez Partisi'nin Rusya bağlantısı

Financial Times'ın İskandinavya ve Baltık muhabiri Richard Milne, Estonya hükümetinin "olağanüstü çöküşünün" sebebinin bu ayın sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde, Baltık ülkelerinin güvenlik politikalarının revizyonu olduğunu söyledi.

Estonyalı yazar Rein Raud sosyal medyada paylaşımında, Merkez Partisi ve EKRE'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları yumuşatmaya çalıştığını belirterek, "Ben de dahil olmak üzere birçok Estonyalı, Kremlin'in çıkarlarını paylaşan siyasi oyuncuların Estonya hükümetini ele geçirmeye çalışmasından korkuyor" dedi

Yüksek enflasyona rağmen Kallas'ın partisi anketlerde birinci sırada

Merkez Partisi ve Reform Partisi koalisyonu Ocak 2021'den beri ülkeyi yönetiyordu. Kallas, iki küçük parti ile koalisyon kurmaya çalışacak fakat hükümeti kurmada başarı sağlayamazsa Merkez Partisi’nin lideri ve eski başbakan Jüri Ratas hükümeti kurma fırsatı elde edecek.

Reuters'in haberine göre, Estonya'da bir sonraki genel seçimin tarihiyse Mart 2023 olarak öngörülüyor. Avrupa genelinde en yüksek enflasyonun olduğu Estonya'da, Norstat'ın anketine göre Kallas'ın partisi Reform yüzde 35'lik destek seviyesi ile birinci parti konumunda yer alıyor.