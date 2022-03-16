Estonya: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge uygulanmasından yanayız

Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Estonya parlamentosu çok net bir şekilde ilan etti ve (Ukrayna'da) uçuşa yasak bölge uygulaması için destek arıyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik'teki habere göre, öncelikli olarak uçuşa yasak bölgeyi kontrol edebilecek durumdaki ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Laanet, Estonya'nın bu tür kontrol kabiliyetlerini elinde bulundurmadığını belirtti. Bakan, konu üzerinde fikir birliğine varılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesinin de olasılıklardan biri olduğunu söyleyen Laanet, "Elbette buna Güvenlik Konseyi karar vermeli ve bir barış gücü göndermeye karar verebilir, ancak tüm bu kararların Güvenlik Konseyi'nden geçmesi gerekiyor" dedi.