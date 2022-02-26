Estonya Ekonomik İşler ve Altyapı Bakanı Taavi Aas, bir sözcü aracılığıyla verdiği demeçte, Estonya hava sahasının Rus havayollarına kapatılacağını açıkladı.
Aas, konuya ilişkin yasağın yürürlüğe girmesi için teklifin hazırlandığını belirtti.
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Estonya hava sahasını Rusya'ya kapatıyor
Estonya, hava sahasını Rusya uçaklarına kapatma kararı aldığını duyurdu.
Haber Merkezi
Estonya Ekonomik İşler ve Altyapı Bakanı Taavi Aas, bir sözcü aracılığıyla verdiği demeçte, Estonya hava sahasının Rus havayollarına kapatılacağını açıkladı.
Aas, konuya ilişkin yasağın yürürlüğe girmesi için teklifin hazırlandığını belirtti.