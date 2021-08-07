Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'a ait DNA'ya rastlandı

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan ve Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'un, "kuvvetli suç şüphesi" nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. Tutuklama kararında Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA profillerinin, Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu olduğu da belirtildi.

DHA'nın haberine göre, emniyetteki sorgusunda Esra Hankulu ile arkadaş olduklarını, sabah evden çıkarken hayatta olduğunu ve ölümüyle bir ilgisinin olmadığını ileri süren Ümitcan Uygun ile Furkan G. ve Dilan C., akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Ümitcan Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. "Suç delillerini gizlemek"le suçlanan Furkan G. ve Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ümitcan Uygun'un tutuklama kararında, Uygun'un üzerine yüklenen 'kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu, bu suçun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100/3-a-3 maddesinde düzenlenen ve tutuklama sebeplerinin var sayıldığı katalog suçlardan olduğu ve kanunda öngörülen yaptırımın müebbet hapis cezası olduğu belirtildi. Uygun'un atılı suçu işlediğine dair soruşturma dosyasında mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu, Uygun'un serbest bırakılması halinde tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimalinin varlığına dair yine dosya kapsamında anlatımların yer aldığı vurgulandı.

Hankulu'nun tırnaklarında Uygun'un DNA profiline rastlandı

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı raporunda ölen Esra Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan Y -STR DNA profillerinin tespit edildiği, bu DNA profilleri ile şüpheli Ümitcan Uygun'a ait Y -STR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak ispat edildiği kaydedildi. Kararda, fiilin kanunda karşılığı olan cezanın miktarı dikkate alınarak adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağının anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

Hankulu'nun kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek.