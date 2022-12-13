Esra Erol'un programında Kürtçe sansürü

ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programında Besime adlı kadın uzun bir süre sonra kızına kavuştu. Kızına sarılan Besime, bu esnada Kürtçe konuştu.

Kızına ağlayarak sarılan anne duygularını Kürtçe ifade etmeye başlayınca ATV programın sesini kapattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Besime, kızıyla Kürtçe konuşarak, "Kutkê te hene. Qurbana teme. Keçka min [Çocukların var. Annesinin kuzusu. Canım kızım. Evine dön]" dedi. Bu cümlelerden sonra programda ses gitti.

Esra Erol ise Besime'nin yanına gelerek, "Besime teyze bir anne olarak gittiğin günden beri çok acı çekiyor. Ama ben anlayamıyorum ve söylemek istediklerini ifade edemiyorum Besime teyzeciğim sen kızın için üzülüyorsun ben de anlıyorum. Ama söylediklerini ben de anlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Besime'nin kızı ise annesinin Türkçe'yi iyi bilmediği için tercümesini yaptı.