ESP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti milletvekili adayları gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 kentte düzenlenen operasyonda çok sayıda ESP, SKM, ETHA ve SGDF’li gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Nadiye Gürbüz ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) milletvekilli adayları da bulunuyor.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu, Twitter hesabından “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında çok sayıda ESP, SKM, ETHA ve SGDF’li müvekkilimizin evlerine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındığını öğrendik. Dosyada gizlilik ve avukat kısıtlılığı var” diyerek, gözaltına alınanların isimlerini verdi.

Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler şöyle: ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, ETHA editörü Nadiye Namoğlu Gürbüz, ESP PM üyesi Uğur Ok, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Adayı Burcu Ayyıldız, Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili Adayı Meryem Yıldırım, Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Müslüm Koyun, Serdal Işık, Leyla Can, Sadrettin Polat, Selfinaz Göçmen, Hasan Polat, Sinem Çelebi, Kalender Polat, Merve Havalı, Bedran Çoğaltay, Adnan Özcan, Ebrar Uz, F. Deniz Kanpolat, Tuncay Yıldırım Özen.