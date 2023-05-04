ESP Eş Genel Başkanı tutuklandı

İstanbul ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Partisi) Milletvekili adaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin evine 30 Nisan’da polis baskın düzenledi. Baskında İstanbul adayı Burcu Ayyıldız, Eskişehir adayı Müslüm Koyun ve İzmir adayı Meryem Yıldırım, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Nadiye Gürbüz, Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin de içinde yer aldığı 23 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Hakimlik, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, ETHA editörü Nadiye Gürbüz, Kalender Polat, Sinem Çelebi, Adnan Özcan, Selvinaz Göçmez hakkında tutuklama kararı verdi.

Eskişehir soruşturmasında da benzer suçlamalar yöneltildi. Savcılıktan hakimliğe sevk edilenlerden Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili adayı Müslüm Koyun hakkında tutuklama kararı verildi.

Diğer isimler ise adli kontrol ve ev hapsi şeklindeki ceza uygulamalarıyla serbest bırakıldı.