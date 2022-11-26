Eskişehir'deki yüzde 70'lik su zammına tepki: 'Bu düzende kuyrukların sonu gelmez'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Gelen Kurulu'nda şebeke suyu fiyatında yüzde 70 oranında artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7,93 liradan 13,50 liraya yükseldi.
Yüzde 70 zam sonrası TKP Eskişehir İl Örgütü'nden tepki geldi. Açıklamada, "Yineliyoruz: İktidarıyla muhalefetiyle, AKP'siyle CHP'siyle bu düzende kuyrukların sonu gelmez!" denildi.
Yineliyoruz: İktidarıyla muhalefetiyle, AKP'siyle CHP'siyle bu düzende kuyrukların sonu gelmez!#Eskişehir #SuZammı #BöyleGitmez pic.twitter.com/KFsVmKzbuq— TKP Eskişehir (@TKPeskisehir) November 26, 2022