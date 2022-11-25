Eskişehir'de suya yüzde 70 zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Gelen Kurulu'nda şebeke suyu fiyatında yüzde 70 oranında artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7,93 liradan 13,50 liraya yükseldi.

ESKİ Genel Kurulu 3. Birleşim 1. Oturumu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Genel Kurulda, "Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi ile Su-Atıksu Hizmet, Teminat ve Yaptırımlar Tarifesi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu" gündem maddesi kapsamında şebeke suyu fiyatında yüzde 70 oranında artış yapılması talebi görüşüldü.

Şebeke suyu fiyatında yüzde 70 artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

Zam 28 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. (AA)