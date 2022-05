Eskişehir’deki 'Yoga eylemi'ne katılan kadınlar yaşadıklarını soL'a anlattı

29 Mayıs günü Eskişehir Dede Korkut Park’ında bir araya gelerek yoga yapan kadınlar Cimer’e şikayet edilmiş, bunun üzerine özel güvenlik görevlileri tarafından engellenmişlerdi.

Aynı gün bir açıklama yapan Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri “Kadınları toplumsal hayattan koparamayacak, sınırlarınıza sığdıramayacaksınız! Haklarımızdan, laiklikten, eşitlik ve özgürlük mücadelemizden bir adım bile geri atmayacağız! Yarın Dede Korkut Parkı'nda buluşuyoruz!” çağrısı yapmıştı.

Çağrı sonrası dün yeniden parkta buluşan kadınlar kalabalık bir şekilde yoga yaptı. Kadınların geri adım atmayıp verdikleri yanıt ülkede gündem oldu.

"Yoga eylemine” katılan kadınlara bu gündemle ilgili düşüncelerini sorduk.

Aslı:

Parklarda, okullarda, iş yerlerinde bizim güvenliğimizi sağlayamayan yetkilileri, en basit sportif faaliyetimizde bile karşımızda buluyoruz. Bir araya gelip sosyalleşmemize, nefes almamıza düşmanlar. Kadınların toplumsal hayattan izolasyonuna gönüllü katkıda bulunuyorlar.

Şevval

Gericilik, yobazlık ve siyasal İslam her geçen gün hayatımızın her alanına nüfuz ediyor, kadınlar artık nefes alamayacak duruma geldi. Son zamanlarda Eskişehir’de iptal edilen festival ve konserlerle birlikte buraya sistematik bir biçimde saldırı gerçekleşiyor. Yaşam alanlarımızı daraltıyor, bizleri evlere ve iş yerlerine hapsetmeye çalışıyorlar. Biz kadınlar biliyoruz ki AKP düzeni ve onların temsil ettiği sermaye düzeni bu karanlıktan, bu çürümüşlükten besleniyor. Bunlara en iyi cevabı da geri adım atmayıp bir araya gelen kadınlar verdi. Bu mücadele ve dayanışmanın hayatın her alanına yayılması gerekiyor.

Seher

Bugün bize yoga yaptırmayan zihniyete hemen cevap vermezsek yarın bir gün bunlar şortumuza da laf eder, kadın erkek birlikte oturmamıza da. Yönetenler her gün karşımıza yeni icatlarla çıkıyor. Hangi birine karşı çıkalım bilmiyorum. Yaşamımıza kendi çıkarları ve istekleri için müdahalede bulunuyorlar. Bunlara bu hakkı vermemeliyiz.

Işılay

Ben bir öğrenciyim. Sokakta tacize maruz kaldığımda yanımda bulamadığım yetkilileri yoga yaparken karşımda bulabiliyorum. Bu insanların görevi benim sporuma eğlenceme müdahale etmek olmamalı, beni korumak güvenliğimi sağlamak olmalı.

Suzan

İçinden geçtiğimiz tuhaf günlerde, toplumun her kesimi, her hak gaspında anında tepki vermeyi öğrenmek zorunda. Eskişehir’de iktidarın, konusu itibariyle hiç de politik olmayan bir başlığı politik mücadele başlığına çevirmesi bir anda oldu. Kadınların buna karşılık vermesi ise aynı gün örgütlenip ertesi gün karşılık buldu. Gezi’nin yıldönümü gelmişken bu halkın boyun eğmeyeceğini bir kere daha hatırlatmamız çok ironik oldu. Ayrıca pek çok arkadaşımız, “haberim olsaydı ben de gelirdim” dedi. Bu eylem de gösterdi ki haberinizin olması için parçası olmanız şart. Şehrimizdeki tüm kadınları Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri’nde örgütlenmeye çağırıyoruz.